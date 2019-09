Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„Kolo v akci“

Ostrava - žena přispěla k dopadení podezřelého

Přístup ženy k žádosti policisty při pronásledování podezřelého dnes dopoledne ocenil ředitel Městského ředitelství policie Ostrava plk. Mgr. Vladimír Štalmach společně se starostou městského obvodu Hrabová Statutárního města Ostravy panem Igorem Trávníčkem.

Přítomen byl dnes samozřejmě také policista. Tato paní pomohla k zadržení nyní již obviněného muže. Zapůjčila své jízdní kolo policistovi, kterému se tak ve spolupráci se svým kolegou podařilo podezřelého zadržet.

Plukovník Štalmach poděkoval ženě za její přístup. Ocenil pohotovou reakci paní, která policistovi beze slov kolo předala a ukázala únikovou trasu pachatele, konstatoval, že za celou svou policejní kariéru se s obdobným jednáním nesetkal. Pan starosta Trávníček s potěšením sdělil, že v jeho obvodu žijí lidé ochotni policistům pomoci. A jak situaci vnímala samotná paní? Ani ji nenapadlo jednat jinak, než vyjít policistům vstříc. Prostě předala kolo, a ráda!

Muž obviněn z několika skutků…

O jaký případ se jednalo? První zářijový den po 18. hodině byla dvoučlenná hlídka policistů obvodního oddělení Ostrava-Hrabůvka vyslána ke zdejšímu kostelu, do kterého se měl kdosi snažit vloupat. Jeden z policistů po příjezdu na místo začal vytěžovat místem probíhajícího muže. Kolega pak uviděl osobu utíkající od kostela. V té době místem procházela paní, která vedla jízdní kolo. Policista ukončil komunikaci s mužem a ve snaze v co nejkratším čase „přiblížit se“ podezřelému a tedy pomoci kolegovi při zákroku, požádal paní o zapůjčení kola, s čímž souhlasila. Rychlý přesun hrál v tomto případě bezesporu roli, policisté podezřelého zadrželi.

39letý muž je aktuálně obviněn z přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Ze zadokumentovaných informací vyplývá, že měl koncem srpna vniknout do dvou rekreačních chatek na Ostravsku (ze kterých odcizil různé věci, například televizor či alkohol) a do kostela ve Václavovicích. Posledním případem je právě výše popisovaný skutek. Celková škoda se pohybuje kolem 10 000 korun. Obviněnému, který byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen, hrozí až tříleté odnětí svobody.



por. Mgr. Soňa Štětínská

komisař oddělení tisku

19. září 2019

