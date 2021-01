Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kolemjdoucí vyzýval k souboji

BLANENSKO: Prát se chtěl i s policisty.

Bojovnou náladu měl v pátek odpoledne třiačtyřicetiletý muž na autobusovém nádraží ve Velkých Opatovicích. Na kolemjedoucí totiž vykřikoval vulgarismy a vyzýval je k souboji. Policisty na sebe upozornil telefonátem na tísňovou linku. Zde oznámil, že zabil prase a psa a že teď chce mačetou zabít nějakého člověka. Ani po příjezdu hlídky jej agresivita neopustila, proti policistům vystoupil v bojovém postoji, jako by vůbec neslyšel jejich výzvy. Souboj, na který se tak těšil, však skončil záhy. Policisté výtržníka zpacifikovali během okamžiku a v poutech převezli do policejní cely. Zodpovídat se teď musí z přečinu výtržnictví, Jak policisté zjistili, není to poprvé, za tento trestný čin byl již v minulosti odsouzen.

nprap. David Chaloupka, 18. ledna 2021

Související dokumenty výtržník.mp3

Velikost souboru:416,3 KB / formát MP3

