Kolegové z mladoboleslavské OHS měli v sobotu napilno

MLADOBOLESLAVSKO - Odhalili hned několik řidičů pod vlivem alkoholu, a to i na kole.

Poměrně rušnou noc a službu, ze soboty na neděli 7. dubna, zažili policisté z mladoboleslavského oddělení hlídkové služby (OHS). Nejenže vyjížděli na celkem 19 oznámených událostí, pochytali několik řidičů, kteří za volant nebo řídítka usedli pod vlivem alkoholu, ale navíc vypátrali osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení.

Krátce po 1. hodině noční kolegové z "OHSky", v rámci hlídkové činnosti, zpozorovali v obci Písková Lhota cyklistu, který jel po silnici oblečen do tmavého oblečení, bez reflexních prvků a povinných bezpečnostních prvků na kole. Policisté proto cyklistu zastavili a upozornili ho na to, že jeho jízda je velmi nebezpečná a mohl by ho někdo srazit. Dále ho vyzvali k prokázání totožnosti a zjistili, že již v minulosti byl pokutován za držení omamných a psychotropních látek, proto se muže dotázali, zda u sebe nějaké drogy nemá i nyní. Muž nezapíral a policistům vydal dva sáčky se sušinou rostliny připomínající konopí o váze téměř 38 gramů. Rostlinný materiál bude podroben zkoumání, aby se potvrdilo či vyvrátilo, zda se skutečně o konopí jedná.

Mimo to cyklista nadýchal i téměř půl promile alkoholu.

Po 3. hodině policisté zastavili a kontrolovali 54letého muže v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi, který usednul za volant pod vlivem alkoholu. Policistům nadýchal 1,4 promile. O dvě hodiny později byl ten samý řidič kontrolován hlídkou znovu. Policisté si totiž povšimli stejného vozidla, a proto ho v Mladé Boleslavi zastavili znovu. Za volantem seděl ten samý řidič. Možná si myslel, že už vystřízlivěl, opak byl ale pravdou. I tentokrát muž nadýchal, nyní už lehce pod jedno promile. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz a současně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Po 3. hodině policisté zastavili k silniční kontrole i dalšího muže, tentokrát v ul. Jana Palacha v Mladé Boleslavi. Ten nadýchal 1,4 promile alkoholu a souhlasil i s odběrem krve v nemocnici.

Poslední muž, kterého policisté kontrolovali na tř. Václava Klementa kolem 5. hodiny ranní, sice neusednul za volant pod vlivem alkoholu, za to na něj byl Okresním soudem Mladá Boleslav vydán příkaz k zatčení.

8. dubna 2024

