„Kolař“ daleko neujel

Policisté zadrželi muže, který odcizil kolo z uzamčené kočárkárny, do které se násilím vloupal.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky zadrželi muže, který se jim pokusil ujet na odcizeném kole za šedesát tisíc korun. To chvilku před zadržením, odcizil z uzamčené kočárkárny v domě na Jižním Městě, do které se násilím vloupal. Když pak uviděl policejní vůz v zádech, začal šlapat do pedálů, co to šlo, aby se jim ztratil. Nepovedlo se. V průběhu jízdy pochopil, že policejnímu vozu neujede. Sesedl proto z kola a počkal, až na jeho rukou zaklapnou pouta. Batoh, který měl na zádech, pak navíc ukrýval nejen rozlomené FABky, ale i šroubováky, štípací kleště a páčidlo. Na stopu podezřelého navedl policisty sám majitel, který měl v kole zabudovaný systém GPS, a v práci si všiml, že je stroj v pohybu, ač měl být v kočárkárně. Celou událost tak obratem nahlásil na linku 158.

Případ je v tuto chvíli prověřován nejen pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, ale i pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť zadržený má soudem zakázán pobyt na území hl. m. Prahy, a to rovnou na dva roky, což dotyčný porušil.

Případ se stal v pondělí 10. ledna po desáté hodině na Jižním Městě.

por. Mgr. Jan Rybanský – 13. leden 2022

