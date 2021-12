Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kolaps za jízdy

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si povšimli řidičky, která zkolabovala za jízdy.

V pátek 3. prosince projížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky Michelskou ulicí v Praze 4, kde si povšimli jedoucí řidičky v protisměru, která při projíždění kolem hlídky, rozsvítila výstražné světla od vozidla, chytla se za hlavu a upadla na volant. Policisté se ihned za vozidlem otočili, aby zkontrolovali, co se řidičce stalo. Když otevřeli dveře od řidičky, zjistili, že nijak nereaguje a je v bezvědomí. Jeden z policistů u ní zkontroloval životní funkce a zjistil, že dýchá. Druhý zajistil vozidlo proti samovolnému odjezdu a zavolal rychlou záchrannou službu a celou věc jim oznámil. Krátce poté kolem policejní hlídky projížděla ambulance, kdy tato zastavila a poskytla hlídce součinnost. Ženu z vozidla společnými silami vytáhli a do příjezdu záchranářů jí poskytovali první pomoc. Po chvíli na místo přijeli již přivoláni záchranáři, kteří si ženu převzali a dále pokračovali v již zahájené první pomoci. Čtyřicetiletá žena byla převezena do nemocnice k další péči.

Por. Mgr. Violeta Siřišťová – 6. 12. 2021

Související dokumenty ridicka-zachranaPMJ.mp4

Velikost souboru:63,9 MB / formát MP4

