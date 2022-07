Kolama dolů - učme se přežít ve Vysokém Mýtě

Společné vyjížďky a výcviku se zúčastnila téměř stovka motorkářů.

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR s Asociací center bezpečné jízdy pořádá další ročník preventivního projektu zaměřeného na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů. Letošní rok se k aktivitě připojil Autoklub ČR a Tým silniční bezpečnosti s kurzy Učme se přežít.

„Cílem naší společné aktivity je prostřednictvím vyjížďky s motocyklisty upozornit zejména na potřebu zdokonalování svých řidičských dovedností. Proto naše společné vyjížďky končí na polygonech, kde účastníkům dále ukazujeme, na co se při tréninku bezpečné jízdy zaměřit;“ uvádí první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch.

Počty tragických nehod motocyklistů v dlouhodobém horizontu klesají. Ne však tak výrazně, jak by si policisté a další zainteresovaní přáli. Počty nehod jsou stále vysoké. Neplatí také, že vážné následky nehod jsou doménou pouze mladých řidičů. „Podle statistických údajů jsou nejrizikovější skupinou jezdci ve věku 35 až 44 let. Dlouhodobě je právě tato věková skupina nejohroženější a dochází u nich nejvíce k vážným, či dokonce smrtelným zraněním. Na pomyslné druhé příčce nehodovosti je věková skupina 25 až 34 let, následují motorkáři ve věku 45 až 54 let,“ uvádí ředitel služby dopravní policie plk. Jiří Zlý.

Generace ve věku 35 let a výše se často k motocyklům vrací po delší přestávce, a to bez patřičné přípravy. Na to upozorňuje Jiří Novotný, šéfinstruktor Týmu silniční bezpečnosti projektu Učme se přežít. „Společně s policisty se snažíme ukázat, jak je důležité nadstavbové vzdělávání. Motoškoly nejsou samozřejmě pro motorkáře povinné, ale jejich návštěvu určitě doporučujeme a to i opakovaně. V základním výcviku žadatelů o řidičské oprávnění nemáme dostatek prostoru naučit začínajícího řidiče vše. Zároveň řidič není zpočátku připraven se učit pokročilejší a tím bezpečnější techniku jízdy. Často na naše kurzy přijíždí také jezdci, kteří se k motorkám po delší době vracejí a potřebují si návyky osvěžit.“

V rámci projektu v roce 2022 probíhá 9 společných „spanilých jízd“ policistů s motorkáři napříč republikou. Ty končí vždy na jednom z polygonů, kde na účastníky čekají instruktoři s následnou ukázkou výcviku a s možností projet se po závodní dráze. 15. července proběhla akce na polygonu ve Vysokém Mýtě. Vyjížďky motorkářů probíhají organizovaně a za doprovodu dopravních policistů na motocyklech. Na jednotlivé jízdy se mohou účastníci hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách Policie ČR. Počet účastníků na jednu jízdu je z kapacitních důvodů limitován na maximální počet.

22. července 2022 letiště Komárovice – GPS 49.3398067N, 15.6737844E polygon Jihlava 29. července 2022 Mníšek pod Brdy, ul. Průmyslová silnice II/116 – GPS 49.8722864N, 14.2714233E polygon Příbram 5. srpna 2022 parkoviště Lovochemie Lovosice – GPS 50.5096692N, 14.0751383E polygon Most

Pro vyplnění přihlašovacího formuláře je nutné se přihlásit prostřednictvím uživatelského jména: Dolu.2022 a hesla: Dolu.2022



odkaz na přihlášení: https://www.resortmv.cz/pcr/rsdp/kolamadolu/Lists/Formular/NewForm.aspx



Pozn.: Přihlásit se lze pouze v “plnohodnotném” webové prohlížeči (z důvodu "vyskakovacího" okna pro přihlášení)!

Tým silniční bezpečnosti - Jiří Novotný

Tisková mluvčí PP ČR - kpt. Hana Rubášová

16. července 2022

