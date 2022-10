Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kola zmizela ze sklepa i dvorku

BRNO: Zlodějům nevadí, že cyklistická sezóna je u konce.

Byť se cyklistická sezóna blíží ke konci, zatím neznámý pachatel se asi hodlá tomuto sportu věnovat naplno i v chladnějších dnech. Zloděj, který zavítal do Belcrediho ulice, si vyhlédl rodinný dům dvaačtyřicetiletého majitele. Po překonání plotu vnikl na dvorek, kde odcizil zámkem zajištěné elektrokolo a dvě dětská kola. Majiteli tak způsobil škodu za sto dvacet tisíc korun. Možná stejný zloděj řádil v ulici Hlinky. Tam se pravděpodobně nezajištěnými dveřmi dostal do bytového domu a následně otevřenými dveřmi do sklepa. Po odstranění petlic odcizil z kóje dvacetiletého majitele starší silniční kolo a rám bez komponentů. Škoda je dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 5. října 2022

