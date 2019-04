Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kola odcizil snadno

BRNO VENKOV: Zloděj využil neopatrnosti obyvatelů kuřimského bytového domu.

Mnoho starostí se zlodějskou výpravou do Kuřimi neměl zatím neznámý pachatel, který se možná chce věnovat na startu sezóny cyklistickým výletům. Zloděj se pohodlně dostal do bytového domu. Ani tam neměl žádnou obtíž vstoupit nezajištěnými dveřmi do společných prostor. V místnosti pak odcizil dvě horská kola. Dvaačtyřicetiletý majitel si bicykly cení na skoro dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 9. dubna 2019

