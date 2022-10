Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Koho potkal, na toho zaútočil

Český Krumlov - Mladého muže zadrželi policisté, uklidnil se až v policejní cele.

Agresivní jednadvacetiletý muž napadal v pátek v podvečer na své cestě po Kaplici každého, koho potkal. Na autobusové zastávce v Českobudějovické ulici napadl kolem desáté večer ranou pěstí do obličeje mladšího muže. Pokračoval dál a v parku napadl pěstí nic netušícího kolem jdoucího muže a to ranami do obličeje. Zastavit útočníka chtěla mladá žena, tu však srazil na zem. Zakročit museli policisté. Útočníka zadrželi, zjistili, že je pod vlivem alkoholu a tak putoval do policejní cely. Po vystřízlivění bude při výslechu překvapen, čelit bude trestnímu stíhání pro výtržnictví a ublížení na zdraví. Motiv jeho nepochopitelného jednání není zatím znám.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

23. října 2022

