Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kocoura vyhodila z okna v sedmém patře

JABLONEC NAD NISOU – Žena loni v listopadu úmyslně vyhodila z okna v sedmém patře panelového domu kocoura. Před několika dny si vyslechla obvinění ze spáchání trestného činu.

V uplynulých dnech vrchní inspektor ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 28leté ženy jako obviněné ze spáchání přečinu týrání zvířat, kterého se dopustila v listopadu loňského roku. Tehdy v jeden den dopoledne z okna bytu v sedmém patře panelového domu v Jablonci nad Nisou, kde bydlela se svým přítelem, úmyslně vyhodila ven kocoura. Ten dopadl do přízemí na plechový přístřešek u hlavního vchodu do panelového domu, kde zůstal ležet. Naštěstí kocour při tomto pádu ze sedmého patra neutrpěl žádné vážné zranění a byl pouze pohmožděný, kdy způsobená bolestivost po několika dnech ustoupila. V době činu byla obviněná v bytě sama a policistům uvedla, že celou věc udělala v afektu, kdy v té době řešila více osobních problémů. Když si poté uvědomila, co provedla, bylo jí všeho líto. Ovšem za spáchání uvedeného trestného činu hrozí obviněné nyní trest odnětí svobody až na pět let, a to vzhledem ke skutečnosti, že skutek spáchala na místě veřejnosti přístupném.





31. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

