Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Kochal se západem slunce

PARDUBICKO - V sobotu okolo půl páté odpoledne nám řidiči projíždějící silnicí spojující Chrudim a Pardubice oznamovali, že na nadjezdu za zábradlím stojí nějaký muž, v ruce má limonádu a vypadá to, že chce skočit.

Na místo operační středisko vyslalo policejní hlídky v domnění, že by skutečně mohlo jít o pokus sebevraždy. Muž skončil v rukou lékaře, kterému však madý muž řekl, že se pouze kochal západem slunce. Jak to bylo doopravdy, to ví nejspíš jedině on sám. Z rozhodnuté lékaře odborná pomoc psychiatrického oddělení nebyla v daný okamžik potřeba.

Naštěstí se mu nestalo, neskočil, ani neuklouzl, mimo jiné provoz v okolí nadjezdu na Mikulovice nebyl žádnou tragickou událostí omezen.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

3. února 2020

