Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Knížka za 40 tisíc korun

ORLICKOÚSTECKO – Žena měla velké štěstí.

Když žena nabídla na internetu k prodeji knížku za osmdesát korun, možná chtěla někomu udělat radost možností koupení dárku za několik desítek korun. To se nepovedlo a málem přišla o téměř čtyřicet tisíc korun. Na její inzerát se ozvala neznámá zájemkyně, která navrhla, že by obchod mohl proběhnout prostřednictvím přepravní společnosti. S tím prodávající souhlasila a peníze za knihu měla dostat poté, co potvrdí objednávku prostřednictvím zaslaného odkazu od kupující. Odkaz potvrdila, a jelikož do té doby působil velmi věrohodně, zadala i své uživatelské jméno a heslo pro online bankovnictví a otiskem prstu potvrdila celkem tři notifikační zprávy. Když jí pak na mobilní telefon přišla zpráva z banky o potvrzení odchozí platby, zpozorněla a okamžitě nechala zablokovat svůj bankovní účet i platební kartu. Dnes zjistila, že blokaci stihla včas, a peníze z účtu nestihly odejít.

Tento příběh má dobrý konec, ale to se stává jen velmi ojediněle. Dávejte si na své peníze pozor, když něco prodáváte, opravdu nikdo nepotřebuje vaše přístupová hesla do internetového bankovnictví.

2. prosince 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem