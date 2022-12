Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kluci se vyřádili na traktoru

MOSTECKO - Napáchali škodu tisíce korun; Předvánoční hyenismus.

Letošního léta si našla čtveřice mladistvých opravdu špatnou zábavu a způsobili škodu na majetku desítky tisíc. V obci nedaleko Mostu našli na travnaté ploše kupu cihel a kamení. Nenapadlo je nic lepšího než to, že svůj volný čas vyplnili cíleným házením odloženého materiálu na odstavený traktor a maringotku. Partička měla vymlátit všechny skleněné výplně, poškodili světlomety, zrcátka a demontovali různé součástky. Dopady kamení zanechaly poškození i na kovových karoseriích odstavených strojů. Nejmladší z nich je místním a zřejmě znalým tamním okolím. Zbylí tři mladíci pocházejí z Mostu. Majiteli způsobili svojí hloupou zábavou hmotnou škodu téměř 40 tisíc korun. Od mosteckého vyšetřovatele si všichni převzali sdělení obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Vzhledem k jejich věku hrozí čtveřici chlapců trest až do půl roku odnětí svobody, a to pokud budou uznáni vinnými.

Mostečtí policisté se zabývají vloupačkou do vozidla, ke které došlo v noci z pondělí na úterý. I přes nepřízeň počasí neznámý pachatel násilím poškodil zabezpečení zaparkovaného automobilu Ford v ulici Pionýrů. Z vozu odcizil spoustu vánočních dárků, které byly určeny pro děti z mosteckého dětského domova. Tím si někdo chtěl zřejmě rozšířit prostor pod svým vánočním stromkem. Děti ovšem připravil o spoustu věcí, které jim mohly udělat radost. Z vozidla mělo zmizet několik fotbalových míčů, dětská koloběžka a odrážedlo, autodráha, penály, oblečení a mnoho dalšího. To vše za několik tisíc korun. Policisté na případu začali intenzivně pracovat a vyhodnocují všechny dostupné poznatky. Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření spáchání přečinu krádež vloupáním. Bude-li neznámý pachatel dopaden a postaven před soud, hrozí mu až dvouletý pobyt ve vězení. Pokud byste měli jakékoliv informace, které by policistům pomohly, neváhejte se obrátit na Obvodní oddělení Most nebo zavolejte na linku 974 435 100.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

21. prosince 2022

