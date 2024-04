Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Klikla na podvodný odkaz a přišla o téměř sto tisíc korun

BEROUNSKO - Další oběť uvázla v síti podvodníků.

Berounští policisté prověřují od 20. března oznámení o podvodném jednání, kterého se dopustil doposud nezjištěný pachatel. V tomto případě se stala obětí podvodníka žena, která na inzertním portálu prodávala boty za částku 100 korun českých. Na inzerát se jí přes sociální síť ozval fiktivní zájemce, který o zboží projevil zájem a ženě zaslal odkaz na přepravní službu, která mu měla nabízenou obuv dopravit. Vzhledem k tomu, že dotyčná neměla s prodejem doposud žádné zkušenosti, tak na zaslaný odkaz klikla. Vzápětí se jí otevřelo nové okno, kde byla vyzvána k výběru své banky. Po tomto kroku do odkazu zadala přihlašovací údaje ke svému internetovému bankovnictví a do dalších kolonek doplnila ještě údaje ke své platební kartě včetně CVC kódu. Po odeslání těchto údajů jí webová stránka informovala o tom, že se platba zpracovává. Dále prodeji nevěnovala pozornost a do internetového bankovnictví se přihlásila až za dva dny. Po přihlášení však zjistila, že namísto příchozí platby od kupujícího jí z účtu zmizelo téměř 100 000 korun českých.

Jaké z tohoto případu plyne poučení?

Před prodejem zboží si v ideálním případě zjistěte jakým způsobem ho bezpečně prodat. Informujte se na inzertních portálech, zeptejte se zkušenějších.

Prohlédněte si recenze a hodnocení zájemce o koupi.

Nikdy se nepřihlašujte do internetového bankovnictví přes zaslané odkazy, formuláře. Nejbezpečnější přihlášení na účet je přes mobilní aplikaci vaší banky.

V případě, že jste prodávající, plně postačí zaslat zájemci o zboží číslo vašeho účtu. Po obdržení peněz od kupujícího mu poté můžete nabízené zboží odeslat.

Neposkytujte nikomu údaje k platební kartě a ani je nezadávejte do zaslaných odkazů.

V případě napadení bankovního účtu okamžitě kontaktujte svojí banku. Až potom řešte, co a kdo udělal špatně. Prioritou je záchrana peněz.

Oběť podvodu by se měla co nejdříve obrátit na Policii ČR. Důležité je rovněž doložení všech důkazů, které má oběť k dispozici včetně komunikace s podvodníkem.

Když už se stanete obětí, důležité je rovněž poučení se a následná zvýšená ostraha a bdělost.

Vyjma sledování aktuálních trendů podvodníků, doporučujeme rovněž vyzkoušet kybertest, který poslouží jako užitečný návod jak rozpoznat podvodné útoky.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

9. dubna 2024

