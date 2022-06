Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Klienti přišli o distributora

KOLÍNSKO – Obviněný obstarával několika lidem pervitin.

Kolínští kriminalisté si došlápli na distributora drog, který opakovaně prodával nebo někdy i daroval pervitin nejméně pěti osobám, které byly jeho stálými odběrateli.

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil proti 40letému muži trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se dopustil tím, že od jara roku 2021 do doby zadržení, tj. do jara letošního roku, na území Kolína úmyslně a neoprávněně prodal drogu pervitin minimálně jeho pěti stálým odběratelům, a to nejméně v padesáti případech.

Čtyřicetiletý muž měl při zadržení u sebe 4 uzavíratelné igelitové sáčky s obsahem bílé krystalické látky o celkové hmotnosti dosahující 2 gramy, 2 uzavíratelné igelitové sáčky s obsahem zelenohnědé sušiny o celkové hmotnosti více než 2 gramy, 2 psaníčka (jedno s bílou a druhé s hnědou krystalickou látkou) přesahující váhu 2,30 gramu a 14 prázdných plastových uzavíratelných sáčků.

Za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí obviněnému v případě odsouzení trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

10. června 2022

