Klíče pod květináč nepatří

Strakonice - Zloděj využil příležitosti a ukradl v bytě 14 000 korun.

Případ jako "z učebnice" řeší policisté z obvodního oddělení v Blatné. Jedná se o vloupání do rodinného domu, kdy dne 30. října došlo v bytě jednoho rodinného domu ke krádeži finanční hotovosti ve výši 14 000 korun. Událost se stala v obci Lom na Strakonicku. Pachatel, který skutek spáchal měl však velmi snadnou cestu ke svému lupu a to proto, že použil klíče, které místo toho, aby je majitelé měli u sebe, nechali na "tajných" místech. Zloděj nejprve odemkl dvířka na pozemek domu a to pomocí klíče, který byl naivně zavěšen na šňůrce z vnitřní strany dvířek. Pak našel další skrýš, tentokrát se jednalo o klíč k bytové jednotce v tomto domě. Klíč byl uložen u květináče vstupních dveří. Zloděj pak už měl volnou cestu. Policisté na mítě činu provedli potřebné úkony a nyní po pachateli trestného činu krádeže a porušování domovní svobody intenzivně pátrají.

Policisté upozorňují občany, aby si dávali pozor na svůj majetek a v žádném případě nenechávali právě například klíče od domu či bytu v "tajných" skrýších. Pro zloděje často nebývá problém, tuto skrýš objevit a pak dům či byt vykrást.

3. listopadu 2019

