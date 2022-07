Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ke střetu naštěstí nedošlo

HODONÍNSKO: Krátce před půlnocí hasiče ve Vracově nezaměstnala jen bouře. /FOTO/

Jeden včerejší výjezd měl pro vracovské dobrovolné hasiče celkem nečekanou dohru. Kromě odstraňování následků po večerní bouři totiž málem sami přišli k nečekanému úrazu. Vše se odehrálo, když likvidovali popadané stromy v centru města, přitom se k nim ale přiřítilo starší auto. To pak téměř do nich najelo, ale pozorní muži na poslední chvíli stačili uskočit do bezpečí. Jenomže za velmi nebezpečnou situací nestálo například špatné počasí, ale jednoduše jen obyčejný alkohol. Za volantem „vypůjčeného“ automobilu totiž seděl velmi opilý šofér. Ten byl navíc po zastavení na zasahující hasiče velmi agresivní a dožadoval se uvolnění cesty. Naštěstí již ale v jízdě nepokračoval, kdy mu přivolaná policejní hlídka dala dýchnout a sama nestačila se divit. Přístroj totiž opakovaně ukázal hodnoty atakující dvě a půl promile. Nyní je tak řidič důvodně podezřelý z trestných ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci, kdy mu v případě uznání viny hrozí i pobyt za mřížemi.

por. Petr Vala, 2. července 2022.

