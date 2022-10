PLZEŇSKÝ KRAJ - Náš bývalý kolega utrpěl v únoru minulého roku vážná zranění při dopravní nehodě a byl na hranici života a smrti. Po několika měsících intenzivního léčení si nyní osobně přišel převzít částku ve výši přesahující 260 000 korun, kterou se podařilo vybrat v rámci veřejné sbírky.

V průběhu letošního roku byla uspořádána veřejná sbírka pro bývalého policistu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, který v souvislosti s dopravní nehodou utrpěl velmi vážná zranění. Náš mladý kolega Jan B., který sloužil na odboru služby dopravní policie, strávil několik měsíců v nemocnici a jeho zdravotní stav byl velmi vážný a lékařská prognóza nepříznivá. Po několika dlouhých týdnech byl z péče zdravotníků propuštěn do domácího léčení a od té doby je odkázán na péči svých nejbližších. Kolega má trvalé poškození mozku, přišel částečně o zrak a má celou řadu dalších komplikací. Do služby se už bohužel s ohledem na svůj zdravotní stav vrátit nemůže.

V průběhu sbírky, která byla vyhlášena ze strany Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje za podpory Křesťanské policejní asociace, z. s. dne 10. 6. 2022 a ukončena 30. 9. 2022, byla vybrána částka ve výši 263 497,- Kč. Symbolický šek si z rukou ředitelky kanceláře ředitele plk. Ilony Vaníčkové a policejního kaplana plk. Jiřího Ignáce Laňky, policejního kaplana, osobně převzal náš bývalý kolega se svým tatínkem. Společné setkání se uskutečnilo v úterý 25. října a nebylo pouhým oficiálním aktem, ale především velmi příjemnou a přátelskou záležitostí. Jana B. přišli pozdravit také jeho bývalí kolegové - nadřízení z odboru služby dopravní policie a policejní psycholožka. A jednalo se o chvíle plné silných emocí. Jak nám sám Honza řekl, to, že přežil, že se postavil zpět na nohy a naučil se postupně znovu mluvit, je jednoduše zázrak. Svůj čas nyní tráví zejména cvičením, podstupuje nejrůznější terapie, jezdí do rehabilitačních center a svůj volný čas pak nejraději sdílí se svým novým psem. V budoucnu by se chtěl přihlásit do masérského kurzu a pak se stát masérem. To vše za neustálé a podpory milující maminky, tatínka a sestry, kteří pro něj zajišťují zázemí a podmínky, které mu umožňují zapojit se zpět do aktivního společenského života.