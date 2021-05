Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Když se dovoláme, tak vás v lese najdeme

JIČÍNSKO - Úspěšné vypátrání seniorky.

Včerejšího odpoledne přijali policisté oznámení o pohřešování 68leté ženy s vadou sluchu a řeči. Pohřešování policistům oznámila snacha s tím, že ji naposledy viděla dopoledne, jak odcházela od auta do lesa na pomezí obcí Kopidlno a Budčeves. I přesto, že měla pohřešovaná mít u sebe mobilní telefon, na pokusy o spojení ani textové zprávy nereagovala. S ohledem na zdravotní omezení a zhoršující se světelné podmínky policisté okamžitě začali po ženě pátrat. Do akce se zapojila desítka policistů včetně služebního psa. Naštěstí se však seniorka dokázala nakonec vrátit sama. Přibližně hodinovou pátrací akci tak mohli policisté ukončit.

Jak se v lese neztratit nebo nezabloudit?

Policisté opakovaně apelují na dodržování základních pravidel bezpečného návratu. v případě že dodržíte následující pokyny, uspíšíte svůj návrat z lesa. O vycházce dejte předem vědět svým blízkým či spolubydlícím včetně času předpokládaného návratu. Když se už se v lese ztratíte, každý bude vědět, kde vás má hledat. Nechoďte do lesa sami. Nikdy nevíte, koho můžete potkat, nebo na co můžete narazit. V lese se držte vyznačených turistických značek. Potřebujete-li se odchýlit z trasy, sledujte okolní prostředí, jedině tak se budete schopni vždy stejnou cestou dostat i zpět. Mějte při sobě nabitý mobilní telefon a před cestou se seznamte s jeho užíváním. V případě nutnosti je mobil nedocenitelným pomocníkem, a to i když zrovna nejste v přímém ohrožení života. Při vycházce nezapomínejte na dostatek jídla a tekutin. Přiměřeně se oblečte, neboť nikdy nemůžete přesně vědět, kolik času v lese skutečně strávíte. Když zabloudíte, čekání na případnou pomoc se zdá nekonečné.

por. Mgr. Miroslav Mervart

18.5.2021, 12:35

Související dokumenty Letak_Policie-CR_A5_Pohyb-v-neznamem-prostoru_dvoustranna (1).pdf

Velikost souboru:4,2 MB / formát PDF

vytisknout e-mailem