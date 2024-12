Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Když se chaty a chalupy ukládají k zimnímu spánku!

ÚSTECKÝ KRAJ – Preventivní kontroly chatových oblastí jsou s tímto obdobím úzce spjaty!

Ačkoliv Martinovi vzal zřejmě zase někdo klíče od stáje a sněhu je pomálu, alespoň co se teplot týká, zima už otevřela své brány, léto v nedohlednu a chaty a chalupy se připravují na zimní odpočinek. S tím je spojená menší frekvence navštěvování, a proto policisté v tuto dobu věnují zvýšenou pozornost právě rekreačním oblastem a vydávají se na jejich kontroly.

Kontroly probíhají napříč celým Ústeckým krajem, kdy policisté z oddělení služební kynologie a oddělení tisku a prevence, věnují svou pozornost přítomným chatařům, kteří svá obydlí dosud neopustili. Dotyčným předávali rady a doporučení, jak správně zabezpečit svůj majetek. Během opatření zkontrolovali policisté více jak sto rekreačních objektů a provedenými kontrolami nezjistili žádný narušený objekt, ani pohyb závadových osob.

Mezi základní pravidla zabezpečení rekreačních objektů patří:

- zabezpečte si svůj objekt (zámkový systém, odolné dveře, uzamykatelné okenice)

- věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (okna, dveře, verandy)

- pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu (příp. připojení na PCO)

- objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru

- nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu

- pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, poznamenejte si čísla elektrických přístrojů

- cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačních objektech, ale odvezte je do bezpečí

- při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut – případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie

- nebuďte neteční, dnes navštíví zloděj souseda, zítra se to může stát vám

- rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě – uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly

Co dělat, pokud je chata i přes tato preventivní opatření narušena či vykradena?

Pokud při návratu zjistíte, že máte i přesto vylomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna apod. je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Nedoporučujeme vstupovat do takového objektu. Mohl by být uvnitř ještě pachatel. A dále byste neměli manipulovat s předměty a uklízet dříve než přijede hlídka policie, mohlo by dojít ke znehodnocení stop.

Statistiky Policie České republiky uvádí, že za leden až říjen roku 2024 (dále jen „sledované období“) došlo v rámci Ústeckého kraje celkem k 102 případům vloupání do chat, z čehož 49 případů bylo doposud objasněno. Jedná se o meziroční nárůst o 18 případů.

Policisté budou nadále pokračovat v realizaci podobných akcí, neboť mimosezónní období, kdy lidé své chaty zazimují a opouští, láká především právě zloděje.

Nezapomínejme, že prevence byla, je a bude klíčem k našemu bezpečí!

11. prosince 2024

kpt. Mgr. Tomáš Frolík

oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem