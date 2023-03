Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Když nemůže usednout za volat, sedne za řídítka

BLANENSKO: Ale ani za řídítka alkohol nepatří..

V pondělí kolem třiadvacáté hodiny zaujal policisty z Blanska cyklista, který svojí spanilou jízdou přec celou silnici nedal hlídce málem ani prostor na předjetí. Když hlídka muže na kole zastavila a pokusila se jej zkontrolovat, bylo jí hned jasné, že v této krasojízdě hraje hlavní roli alkohol a není to trénování do talentové soutěže. Pětatřicetiletý muž se sotva udržel na nohou. Jeho zarudlé oči a špatná komunikace napovídalo, že alkoholu vypil více a to potvrdila i dechová zkouška. Výsledek byl téměř 2,40 promile alkoholu v dechu. Lustrací policisté také zjistili, že krasojezdec usedl na kolo, protože má platný zákaz řízení všech motorových vozidel do roku 2025, a to za řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento zákaz řízení jej s malou přestávkou provází už od roku 2009. Stejně jako opilý řidiči, jsou i opilí cyklisté velkým nebezpečím pro ostatní účastníky silničního provozu. Muži nyní hrozí pokuta ve správním řízení až dvacet tisíc korun.



nprap. Petra Hrůzová, 8. března 2023

vytisknout e-mailem