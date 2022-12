Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Když mu chyběly peníze, zaskočil do samoobsluhy

BRNO VENKOV: Mladík skončil ve vazbě.

Pro peníze do samoobsluhy v obci na Židlochovicku chodil s nožem v ruce jako pro rohlíky šestadvacetiletý lupič. K prvnímu přepadení došlo už koncem října, kdy prodavačku donutil k vydání hotovosti tří tisíc korun z pokladny. Tato částka však pro něj zřejmě nebyla dostatečná a tak návštěvu obchodu po pár dnech zopakoval. To využil nepozornosti obsluhy a z pokladny vybral více než dva tisíce korun. Ani tyto peníze mu však dlouho nestačily a tak se v druhé polovině listopadu vrátil do prodejny potřetí. Zamaskovaný v kukle a s nožem v ruce požadoval znovu vydání hotovosti. Vyděšené prodavačce se z obchodu podařilo s hrůzou utéct, lupič se tak mohl snadno zmocnit další hotovosti v pokladně. S pěti a půl tisíci korun potom prchal ulicí. Měl však smůlu na pozorné spoluobčany, kteří si podezřelého maskovaného muže všimli. Mezi nimi byl i policista ve svém osobním volnu. Ten hned přibral do auta svého souseda a drzého lupiče se jali pronásledovat. Po pár metrech se jim ho také podařilo zadržet, takže jej pak mohli předat přivolaným uniformovaným policistům. Kriminalisté, kteří na případu dále pracují, podali podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován a mladík je tak pro loupež stíhán vazebně.

por. David Chaloupka, 5. prosince 2022

vytisknout e-mailem