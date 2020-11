Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kdy se smí předjíždět

BEROUNSKO – Žena přehlédla motocyklistu.

V pondělí 2. listopadu 2020 jen několik minut před třetí hodinou odpolední došlo v katastru obce Chlustina ve směru od obce Zdice směrem na obec Žebrák k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu. Čtyřicetiletá řidička osobního vozidla Hyundai započala předjíždět před ní jedoucí osobní motorové vozidlo, přičemž přehlédla motocykl Kawasaki, jehož pětadvacetiletý řidič vozidlo Hyundai v tu chvíli předjížděl.

Došlo ke střetu levého boku vozidla s pravým bokem motocyklu a k následnému pádu motocyklisty, který skončil vlevo mimo komunikaci v poli. Při předmětné dopravní nehodě došlo ke zraněnířidiče motocyklu, který byl vozidlem rychlé záchranné služby převezen do nemocnice k ošetření. Ke zranění jiných osob nedošlo. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen provedenými dechovými zkouškami.

Kdy smíte a kdy nesmíte předjíždět?

Ačkoli je předjíždění nedílnou součástí provozu, je to manévr obtížný a zejména na silnicích s protisměrným provozem i poměrně rizikový. Špatně zvládnuté předjíždění vede k vážným dopravním nehodám, mnohdy i s tragickými následky. Překvapuje nás ale, jak moc řidičů se během předjíždění neumí chovat, tedy jak neumí správně používat znamení o změně směru jízdy, jak nesledují provoz a neznají základní principy a postupy, jak takový manévr správně a bezpečně zvládnout. A to platí nikoliv jen pro ty, kteří předjíždějí, ale i pro předjížděné.

Nyní se zaměřme na výklad zákona. Nejprve si tedy připomeňme, jak se na předjíždění dívá zákon a jeho jednotlivé odstavce si vysvětlíme. Provoz na pozemních komunikacích upravuje především zákon 361/2000 Sb. a v něm § 17 vidí předjíždění následovně:

(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

Tady vidíte, že je v naprostém pořádku objet a předjet zprava auto, které se chystá odbočovat vlevo a nechá dostatečný prostor pro druhé vozidlo u pravé strany. Zároveň není proti pravidlům předjíždět například kamion nebo pomalu jedoucí auto při připojování na dálnici v připojovacím pruhu. Naopak je to zcela v pořádku, pokud se ten šnek před vámi „na hulváta“ sedmdesátkou hned zařadí do průběžného pruhu přímo před kamion a vy před sebou máte ještě celý několik set metrů dlouhý připojovací pruh, ve kterém můžete bezpečně akcelerovat a teprve pak se připojit.

Předjíždět zprava? Záleží, jak se na to podíváte, ale raději ne

Hodně diskusí se vede ohledně předjíždění zprava na dálnici, respektive o podjíždění zprava. Pokud se jedná o souběžnou jízdu proudu vozidel, nejedná se ve smyslu zákona o předjíždění, ale správně byste nikoho neměli zprava předjíždět. Chápeme, že někteří nezdvořáci usazení v levém pruhu hluboko pod dálničním rychlostním limitem jsou stejně příjemní jako osina v sedací části, ale to je tak jediné, co s tím můžete dělat.

Před časem se sice Policie ČR vyjádřila v tom smyslu, že pokud řidič neustále jede v pravém pruhu, podjede zprava řidiče v levém pruhu a dál pokračuje v pruhu pravém, je to v pořádku (a v pořádku by to mělo být i podle zdravého rozumu a rozhodně by policie měla trestat toho hulváta vlevo a nikoli vás), ale podle striktního výkladu zákona se to zkrátka nesmí. Jak s tím naložíte, je na vás. Pamatujte ale na to, že posuzovat, jak kdo jede, smí jen Policie ČR, nikoli běžný řidič.

(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Tento odstavec upravuje především dávání blinkru, ale zároveň přikazuje řidiči neohrozit řidiče, který jede za ním, tedy typicky toho, který už zahájil předjížděcí manévr. Prostě než začnete předjíždět, pokaždé se napřed musíte podívat do zrcátka a ujistit se, že nikdo jiný už nepředjíždí. A to platí na dálnici i na běžné silnici.

(3) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.

Když už se někdo rozhodne někoho předjet, tak nesmí zase snížit rychlost jízdy a omezit řidiče, kterého předjel. Typicky se jedná o případy, kdy někoho předjedete, abyste po pár sekundách šlápli na brzdu a začali odbočovat.

(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

Tohle je jeden z nejhorších a nejprotivnějších nešvarů na silnicích. Za úmyslné bránění předjíždění zejména zrychlováním by se mělo střílet za úsvitu ranou do týla. Bohužel se jedná o jev častý, policií nesledovaný a tedy i nestíhaný. Zvyšování rychlosti předjížděného prodlužuje celý předjížděcí manévr. Prostou lidskou slušností je navíc sundat nohu z plynu (anebo vypnout tempomat), pokud vás někdo začne předjíždět. Jestli to ranilo vaše ego a nelíbí se vám, že vás někdo předjíždí, prostě ho teď hlavně nechte předjet. A pak tedy jeďte rychleji, ale opravdu až po tom, co vás předjede.

Opět zdůrazňujeme, že nikomu nepřísluší nikoho jiného v provozu vychovávat a vnucovat mu svou vlastní představu o bezpečnosti a plynulosti. To smí jen policie schválenými pomůckami a metodami. Jestli tedy jedete tachometrovou stovkou na okresce, kde je devadesátka a někdo vás chce předjíždět, je to věc jeho a případně Policie. Vy se musíte postarat jen o to, abyste ho neomezili a neohrozili a hlavně mu nebránili v předjíždění.

Kdy se předjíždět nesmí?

Výklad zákona v § 17 pokračuje následujícím způsobem:

(5) Řidič nesmí předjíždět

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem.

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Tento odstavec upravuje především situace, během kterých se předjíždět nesmí. A povšimněte si formulace o přechodu pro chodce. To platí zejména na dvouproudových komunikacích v obci, kdy se nejedná o souběžnou jízdu a ve smyslu zákona se jedná o předjíždění. Dávejte si na to pozor, jde hlavně o bezpečnost na přechodu.

Také se nesmí předjíždět, pokud dává vůz vpředu blinkr doleva, čímž se podle písmene e) tohoto odstavce myslí zejména situace, kdy někdo chce odbočit (a nelze ho předjet zprava podle odstavce 1), ale zároveň se jedná o situace, kdy chcete předjíždět, ale z několika aut vpředu se někdo chystá odbočovat doleva. Také nesmíte zahájit předjíždění, pokud někdo ve „frontě“ dal blinkr, že bude předjíždět. Každopádně to neznamená, že dotyčný smí dát blinkr kdykoli, aby si tím jaksi vynutil přednost. Blinkr dejte, až když se rozhodnete předjíždět a ne, že budete chtít někdy za chvíli zahájit předjíždění. Což platí nejen na běžné silnici, ale i na dálnici, kdy v levém pruhu jedou rychlejší vozidla.

Toť vše k zásadám předjíždění ve smyslu zákona, ale předjíždění se věnuje zákon 361/2000 Sb. i v jiných případech a bude dobré si je připomenout.

Zdroj: garáž.cz

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. listopadu 2020

vytisknout e-mailem