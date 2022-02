Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kdosi se vloupal do tří chat

BEROUNSKO – Ze dvou neodcizil nic, ze třetí televizi.

V zimním období jsou chaty a chalupy „navštěvovány méně nezvanými hosty“ mnohem častěji. Pachatelé si většinou vybírají rekreační objekty osamocené. Kolonie chat je bezpečnější, ale ani zde si chataři nemohou být v průběhu roku jisti. Krade se úroda, nářadí a cennější věci.

Takové nezvané hosty měli ve svých chatách 3 poškození, kteří vloupání do jejich objektů oznámili policistům. Podle dosavadního šetření se neznámý pachatel vloupal do tří, vedle sebe sousedících chat, v chatové osadě Dědkův Vrch, v Chyňavě-Podkozí, a to v době od 10. do 15. února 2022.

U první z nich vypáčil dřevěnou dvoukřídlou okenici, poté rozbil skleněnou výplň okna a tím se dostal dovnitř. Odtud ale nic neodcizil. U druhé chaty je scénář naprosto stejný, včetně toho, že ani odtud nic neodnesl. Do třetí chaty se dostal stejným způsobem, jako do dvou předešlých, nicméně z této, po vniknutí do vnitřních prostor, odcizil televizor.

Základem ochrany před vloupáním do rekreačních objektů jsou mechanické zábranné prostředky aplikované na nejrizikovější místa objektů (např. bezpečnostní zámky, složitější uzamykací systémy, ochranné okenní folie, skla). Vhodným doplněním mohou být různě vyrobené ochranné mříže a uzamykatelné okenice.

Co je vhodné učinit, když už k takovému vloupání dojde:

pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do chaty nebo chalupy nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu

když už do objektu vstoupíte, např. uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, toto učiní, na nic nesahá a vrátí se zpět

nepořádek v chatě nebo chalupě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte a ani neopravujte poškozené zařízení např. okna, okenice, dveře apod., počkejte, až kriminální technik s policisty provedou ohledání

nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop

na prohlídku chaty a chalupy a zjištění co vám bylo odcizeno nebo poškozeno bude čas, až svou práci dokončí kriminalistický technik, kvalitní vyhledání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba

uvedená doporučení se plně vztahují i na přilehlé objekty např. kůlny, garáže, hospodářská stavení apod.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

16. února 2022

