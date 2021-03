Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kdosi narazil do sloupu telefonního vedení

HLOHOVÁ - Po střetu ujel, aniž by věc oznámil na policii. Tuto povinnost měl. Policisté pátrají po jeho totožnosti.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v době od 00:00 hodin dne 13. března 2021 do 08:43 hodin dne 16. března 2021 na pozemní komunikaci III. třídy č. 18319 v katastru obce Hlohová. Nezjištěný řidič neznámého vozidla poškodil sloup telefonního vedení. Z místa dopravní nehody odjel, aniž by celou věc oznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl. Škoda na sloupu telefonního vedení byla vyčíslena na 20 tisíc korun.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 či 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

17. března 2021

