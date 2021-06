Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kdosi naboural do zaparkovaného vozidla

KLATOVY - Neznámý řidič, který dopravní nehodu způsobil, z místa bez poskytnutí zákonné součinnosti ujel. Způsobil desetitisícovou škodu.

Klatovští dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v blíže nezjištěné době od 16:41 hodin do 17:00 hodin dne 25. června 2021 v Klatovech v ulici Havlíčkova u domu č. p. 281/IV. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem narazil za pravého zadního rohu zaparkovaného osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 10 tisíc korun. Z místa dopravní nehody neznámý řidič ujel, aniž by majiteli poškozeného vozu poskytl zákonnou součinnost, nesepsal s ním společný záznam o dopravní nehodě a nesdělil mu údaje o své osobě a o vozidle, se kterým měl na dopravní nehodě účast.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Klatovech, nebo zatelefonovat na číslo 974 334 251, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

29. června 2021

