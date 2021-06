Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kdosi naboural do hřbitovní zdi

FOLMAVA - Neznámý řidič událost neoznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl, neboť způsobil škodu třetí osobě.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámého řidiče. K dopravní nehodě došlo v době od 11:00 hodin dne 14. června 2021 do 15:36 hodin dne 16. června 2021 v obci Folmava u hřbitova. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem pravděpodobně při couvání poškodil fasádu, oplechování a krytinu z pálených tašek na hřbitovní zdi. Poté z místa dopravní nehody odjel. Dopravní nehodu měl oznámit na policii, protože tuto povinnost měl, když způsobil škodu třetí osobě. Škoda na hřbitovní zdi byla vyčíslena na 10 tisíc korun.

Neznámý řidič i svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

17. června 2021

