Kdo vzal starostenský řetěz s kalichem?

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Po zloději pátrají uherskohradišťští policisté.

Neobvyklým případem se zabývají uherskohradišťští policisté. Zloděj totiž ukradl starostenský řetěz se státním znakem a keramický kalich.

K události došlo v sobotu odpoledne 10. srpna v kostelíku Sv. Jana Křtitele v obci Modrá. V půl druhé zde skončil svatební obřad, kterému přihlíželo kromě svatebních hostů i velké množství turistů. Po tomto významném aktu začala oddávající společně s paní matrikářkou sklízet do krabic všechny věci, které do kostelíku přivezly. Mezitím, co svatebčané odcházeli, za nimi přišla cizí žena s dotazem ohledně obřadu, který si plánuje. Po asi desetiminutové komunikaci se ženy vrátily zpět k balení a poté i s krabicemi z kostelíku odešly. Až v pondělí na úřadě zjistily, že věci v krabici schází.

Je tedy možné, že je někdo ukradl po obřadu během balení, nebo zůstaly zapomenuty v kostelíku a poté skončily v rukou nepoctivého nálezce. Obci tak vznikla škoda, která je předběžně vyčíslena na tři tisíce sto korun.

Pachatel se dopustil přestupku proti majetku, za který mu nyní hrozí pokuta až do výše padesáti tisíc korun.

21. srpna 2019, por. Bc. Milena Šabatová

