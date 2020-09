Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kdo viděl nehodu v Litvínově?

MOSTECKO - Policie hledá svědky střetu na kruháku, uvítala by i záznamy z kamer zachycující agresivní jízdu.

Kdo viděl nehodu na kruháku v Litvínově, či agresivní jízdu na I/27

Dopravní policie šetří nehodu, která se měla stát v neděli 6. září v 19.05 hodin na litvínovském kruhovém objezdu ulic Mostecká a U bílého sloupu (u Lidlu). Tam měl vjet na kruhový objezd do protisměru řidič vozidla tovární značky Kia Ceed modré barvy, kdy zatím z nezjištěných důvodů měl narazit čelně do přední části stojícího automobilu značky Škoda Fabia bílé barvy.

Policie v souvislosti s touto nehodou hledá svědky události. Policistům by mohly pomoci i kamerové záznamy z jiných vozidel. Uvítali by i kamerové záznamy z vozidel, kde je zachycena agresivní jízda těchto dvou výše uvedených aut na silnici I/27 ve směru od muzea v Mostě na Litvínov a to krátce před nehodou na kruhovém objezdu. Svědci mohou zavolat na telefonní číslo 158 nebo dopravní policii 974 438 265.

nprap. Ludmila Světláková

Most 7. září 2020

