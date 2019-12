Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„KDO S KOHO“ pokračuje….

Bruntálsko - policisté pokračují v preventivních akcích

Od zahájení (dne 22. listopadu 2019) preventivní kampaně KDO S KOHO uplynulo teprve pár dní a policisté již opět vyrazili do prodejen v okrese Bruntál. Dne 5.prosince 2019 navštívili prodejnu v Rýmařově a připomínali nakupujícím zákazníkům zásady bezpečného chování nejen při nakupování, ale také při ukládání nákupu do zavazadlového prostoru a při ponechání osobních věcí v odemčeném vozidle. Na závěr převzali od policistů informační letáčky s radami nebo žetony do nákupních vozíků. Celá akce byla ze strany veřejnosti vnímána velmi pozitivně, což potvrdili také tím, že na dané téma neváhali s policisty živě diskutovat.

por. Karla Špaltová

6. 12. 2019

Odkazy do noveho okna KDO S KOHO I Detailní náhled KDO S KOHO II Detailní náhled

vytisknout e-mailem