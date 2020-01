Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Kdo pozná muže?

OLOMOUCKO - Žádost o pomoc při pátrání po totožnosti muže.

Kriminalisté územního odboru Olomouc se obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže a to v souvislosti s prověřováním krádeže peněženky v kadeřnickém salonu v Olomouci.

Ke krádeži došlo dne 26. listopadu 2019 odpoledne v jednom z kadeřnických salonů v Olomouci. Prozatím neznámý pachatel je podezřelý, že poškozené ženě z pultu recepce odcizil peněženku, uvnitř které byla kromě osobních dokladů a finanční hotovosti ve výši 1 000 Kč i platební karta.

Případ prověřujeme pro podezření z trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Pokud by někdo z občanů muže poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 buď osobně nebo telefonicky na adrese Sokolská 52, 771 36 Olomouc, na tel. č. 974 766 651, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

por. Mgr. Lenka Vanková

22. ledna 2020

