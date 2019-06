Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kdo pozná muže na fotografii?

Tábor – Pátráme po totožnosti tohoto muže.

Policisté táborského obvodního oddělení žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po totožnosti muže středního věku. Jeho fotografii se jim podařilo získat při šetření jednoho z případů. Podání vysvětlení tohoto muže by zásadně přispělo k objasnění prověřovaného skutku.

Dle dosud získaných informací se tento muž pohyboval v době okolo třetí hodiny odpolední čtvrtku dne 20. června 2019 v obchodním domě Dvořák na třídě 9. května v Táboře. Mělo by se jednat o muže ve věku 50 – 60 let, zavalitější, asi 170 – 175 cm vysoké postavy, světlých, proplešatělých vlasů. Oblečen byl do tmavých kraťasů délky ke kolenům a modré košile s krátkým rukávem. Na nohou měl tmavé pantofle. V ruce nesl černou tašku s bílým nápisem.

Vyzýváme tímto na fotografii zachyceného muže, aby byl tak laskav a přihlásil se policistům Obvodního oddělení PČR Tábor na telefonní lince 974 238 700, potažmo přímo na jejich služebně v Divadelní ulici č. 212 v Táboře.

Zároveň žádáme každého, kdo by uvedeného muže na fotografii poznal, případně měl další poznatky k ustanovení jeho totožnosti, aby tyto informace sdělil policistům na výše uvedených kontaktech. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

26. června 2019

Odkazy do noveho okna totožnost pro OOP Tábor - 26 06 2019 - ... Detailní náhled totožnost pro OOP Tábor - 26 06 2019 - ... Detailní náhled

vytisknout e-mailem