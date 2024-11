Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kdo posprejoval garáž?

RYCHNOVSKO – Pátráme po neznámém vandalovi a možných svědcích.

Rychnovští policisté v úterý 5. listopadu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. K posprejování garáže v Jiráskově ulici za budovou rychnovského finančního úřadu mělo dojít v období od 31. října do 5. listopadu. Neznámý pachatel či pachatelé měli sprejem fialové barvy nastříkat na boční stěnu garáže nápis „maminka“ o rozměrech 4,25 m na 1,6 m, který doplnili třemi srdci před i za nápisem. Škoda na garáži byla vyčíslena na 5.000 korun.

Ať už se tohoto do jisté míry „roztomilého vyznání“ dopustil kdokoliv, znovu připomínáme, že se v případě sprejerství vždy jedná o trestný čin bez ohledu na výši škody, která byla tímto jednáním způsobena na cizím majetku. Podle charakteru nápisu můžeme předpokládat, že poškození garáže by mohly mít na svědomí nezletilé osoby. V případě, že by se sprejerství dopustily osoby mladší 15 let, které nejsou trestně odpovědné, jejich případy se řeší jinými způsoby, nicméně neznamená to, že by vyvázly zcela bez následků. Soudy pro mládež rozhodnou o opatřeních potřebných k jejich nápravě. Po dosažení věku 15 let jsou již mladiství za svoje protiprávní jednání trestně odpovědní, trestní sazby se pak oproti dospělým snižují na polovinu.

V případě dopadení hrozí sprejerovi za trestný čin poškození cizí věci trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Rychnovští policisté žádají případné svědky události, kteří by mohli poskytnout informace, které by vedly k objasnění případu, aby je kontaktovali na tel. 974 536 651 případně na linku 158.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

