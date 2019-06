Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kdo poškodil starou hrušeň?

ROUSÍNOV: Policie uvítá pomoc veřejnosti.

Vyškovští policisté se zabývají případem poškození hrušně v ulici Trávníky v Rousínově. V období od konce března do poloviny května někdo tento 60 až 70 let starý strom poškodil tak, že uschl. Do kmene je navrtáno šest otvorů, do kterých zřejmě někdo nalil neznámou látku. Předběžná škoda je vyčíslena na deset tisíc korun.

Pokud máte informace, které by mohly pomoci k dopadení pachatele, kontaktujte policii na telefonu 974 639 455 nebo na lince 158.

por. Mgr. Alice Musilová, 4. 6. 2019

