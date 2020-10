Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kdo odcizil lodní motory

ZLÍNSKO: Škoda se vyšplhala na 360 tisíc korun.

Během noci z neděle 4. října na pondělí 5. října odcizili neznámí pachatelé z půjčovny lodí pod plavební komorou ve Spytihněvi na levém břehu Baťova kanálu celkem 7 lodních motorů a 2 hydrauliky v celkové hodnotě přibližně 360 tisíc korun.

Vzhledem k váze jednotlivých motorů je zřejmé, že krádež mají na svědomí minimálně dva pachatelé, kteří se do půjčovny dostali po překonání dvou visacích zámků. Odcizené předměty mohli odvézt buď lodí, nebo vozidlem. Krádeže se navíc pravděpodobně dopustili v době vyhlášení nouzového stavu, proto jim v případě odsouzení hrozí mnohem vyšší trest odnětí svobody, a to až na osm let.

Případem se zabývají kriminalisté, kteří v této souvislosti žádají o pomoc také veřejnost. Pokud by někdo mohl podat jakékoli informace ať už k pachatelům, kteří do půjčovny vnikli mezi 17 hodinou v neděli a 6 hodinou ranní v pondělí, nebo přímo k odcizeným motorům či hydraulikám, aby se ozvali na linku tísňového volání policie - 158.

Děkujeme.

8. října 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

