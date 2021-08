Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Kdo chce kam, pomozme mu tam"

HRADECKO - Muž za opakované krádeže skončil ve vazbě.

Tohle české přísloví přesně pasuje na muže, který skončil dnes ve vazbě. V sobotních odpoledních hodinách jsme na lince 158 přijali oznámení o pokusu vloupání do jedné z klinik hradecké nemocnice. Přivolaná hlídka na místě zadržela 27letého muže, kterého podrobila dechové zkoušce i testu na drogy. Oba výsledky byly negativní. Šetřením policisté zjistili, že pokusu vloupání předcházela krádež stavebního kolečka, do kterého si zadržený muž naložil plastový koš a dva kovové stojany. Tyto věci vyvezl mimo areál, kde je ponechal s úmyslem pozdějšího prodeje. Svými činy způsobil škodu za téměř 6 tisíc korun.

Muže, který byl ten den propuštěn z nemocnice, policisté převezli do policejní cely. Z evidencí zjistili, že na začátku dubna byl odsouzen za pokus krádeže k podmíněnému 4měsíčnímu trestu odnětí svobody. Následně ho obvinili z trestného činu krádež a v pondělních odpoledních hodinách ho propustili na svobodu.

V pondělí v 15 hodin jsme na lince 158 přijali opět z areálu nemocnice oznámení o krádeži tří košů na prádlo v hodnotě přes 30 tisíc korun. Podezřelého muže na místě zadržela ochranka a předala policistům. Jaké bylo překvapení, když policisté zjistili, že se jedná o muže, který se obdobného protiprávního jednání dopustil před dvěma dny a kterého přibližně před necelou hodinou propustili na svobodu.

Policisté z důvodné obavy, že bude obviněný muž v trestné činnosti pokračovat, podali státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. Soudce následný návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal. Pokud ho uzná vinným, může ho odsoudit až na tři roky do vězení.

por. Iva Kormošová

11.8.2021, 14.30

