Kdo chce kam, pomozme mu tam

MOSTECKO - Policisté objasnili sérii vloupaček.

Mostečtí policisté rozpletli rozsáhlou majetkovou trestnou činnost páchanou na území celého okresního města. Po intenzivním prověřování vyšetřovatel zahájil stíhání tří mužů. Prvního, ve věku 27 let komisař obvinil ze spáchání přečinu krádeže vloupáním. Druhý muž ve stejném věku si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání rozšířené o přečiny porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Poslední z trojice, a to 28letý Mostečan je obviněn ze všech vyjmenovaných trestných činů, ke kterým přibylo navíc neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Policisté se sérií vloupaček začali zabývat od prosince loňského roku až do letošního února. Operativními prostředky a šetřením nashromáždili mnoho důkazního materiálu, který ukázal prstem na již známé osoby. Nejstarší z Mostečanů měl během dvou měsíců násilím poškodit 21 zaparkovaných vozidel, do kterých následně vlezl. Ve dvou případech mu při nočních výpravách asistoval právě jeden z mladších obviněných. Automobily nebyly ovšem jediným terčem útoků. Podle kriminalistů tato dvojice „nakupovala“ v nočních hodinách v prodejně tabáku a řeznictví, kam taktéž vstoupili za užití síly. Ve dvou případech si tito stíhaní vyhlédli garáže, ale i obytný dům. Mladší duo pak společně navštívilo cizí sklep v městské části Pod Lajsníkem. Poškozením majetku a krádežemi napáchala trojice mnoho hmotných škod, která se vyšplhala na částku téměř 800 tisíc korun. Z automobilů, ale i z nemovitostí odnesli mnoho věcí. Brali vše, co viděli. Přes dvě desítky poškozených majitelů přišlo o mnoho nářadí různého druhu, rybářskou výbavu, peníze i osobní doklady, spousty oblečení, hliníkové disky, elektroniku, brýle nebo pracovní ochranné pomůcky. Několik odcizených věcí policisté zajistili a vrátili původním vlastníkům. Většinu lupu ale stíhaní obratem prodávali po ulicích za zlomek ceny.

Nejstarší z mužů není v oboru žádným nováčkem. V posledních letech byl Okresní soudem v Mostě dvakrát potrestán. Teprve začátkem loňského prosince se vrátil z tříletého výkonu trestu odnětí svobody. Po návratu se evidentně hned se vrátil k původnímu řemeslu. Teď čeká na soud ve vazební věznici a bude-li uznán opět vinným, hrozí mu další až pětiletý pobyt za mřížemi. Stejný verdikt soudu může očekávat i jeden z mladších Mostečanů. I ten má jisté zkušenosti s majetkovou trestnou činností, za kterou pobýval ve vězení. U toho byl taktéž akceptován podnět vyšetřovatele na vzetí obviněného do vazby. Třetí z nich svoji kariéru možná teprve rozjíždí a tomu v případě uznání viny hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

