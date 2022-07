Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Každý odjel s pokutou

KRAJ: Kamiony byly pod drobnohledem dálničních policistů. /VIDEO/

I na jihomoravských cestách jsou nákladní automobily a autobusy pod stálým drobnohledem dopravních policistů. Například ve čtvrtek dopoledne se na dálnici D1 konala jedna z mnoha dopravně bezpečnostních akcí, která nebyla zaměřena jen na dodržování sociálních předpisů, předepsaných rozměrů a technického stavu vozidel a souprav, ale i na běžné silniční nešvary. Na několik hodin se tak chrlická hlídka společně s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu zaměřila především na tyto profesionály. Výsledek ale přítomné příliš nenadchl. Během akce bylo totiž zastaveno pět řidičů, kteří byli podrobeni hloubkové kontrole, a nakonec všichni odjeli s nějakou pokutou. Nejčastěji se jednalo o špatně zajištěný náklad, překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo porušení sociálních předpisů (přestávky v jízdě, apod.). Vůbec nejhůř dopadl profesionální řidič rozvážkové společnosti, který řídil velký kolos bez vložené karty řidiče do tachografu. Nakonec i on musel hluboko sáhnout do peněženky. Muži zákona mu totiž na místě udělili několikatisícovou blokovou pokutu. Nemalá sankce ale čeká i dopravce, tomu za pochybení zaměstnance hrozí pokuta až do výše 350 tisíc korun.

Za první pololetí letošního roku bylo odhaleno téměř pět stovek chybujících šoférů nákladní a autobusové dopravy (ADR, AETR). Sto dvacet přestupků pak muselo být pro svou vážnost postoupeno do správního řízení, zbytek policisté vyřešili na místě pokutou. Ve čtvrtině případů (110) muselo být přistoupeno i k uložení kauce. Jednalo se o zahraniční šoféry, kdy bylo nebezpečí, že se jednoduše nedostaví k případnému správnímu řízení. Na kaucích bylo vybráno přes čtyři miliony korun.

Přetížená vozidla mělo více než dvě stě řidičů, to je téměř polovina kontrolovaných vozidel. Dvacet dva hříšníků pak se odmítlo nízkorychlostnímu vážení vůbec podrobit, ale oproti loňsku se jedná o výrazné zlepšení. Za sledované období bylo totiž v loni těchto přestupku dvakrát víc. Zřejmě tomu napomohlo i poslední několikanásobné navýšení pokuty. Takovému hříšníkovi totiž nově na místě hrozí sankce až do výše 100 tisíc korun.

por. Petr Vala, 9. července 2022.

