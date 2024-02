Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Kávu si udělat nepřišel

PARDUBICKO – Do automatu se dostal násilím.

Když muž v pondělí ráno v rámci doplňování nápojového automatu přijel do Lázní Bohdaneč zjistil, že někdo násilím vnikl do automatu a odcizil z něj mince. Neznámý pachatel tak majiteli způsobil zatím přesně nevyčíslenou škodu, a to jak na odcizené hotovosti, tak na zničeném zařízení.

K poškození automatu a odcizení hotovosti mělo dojít pravděpodobně během víkendu, jelikož v pátek měl automat ještě v pořádku fungovat.

Zatím neznámému pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí za trestný čin krádeže až dva roky vězení.

Pokud jste si během víkendu všimli něčeho podezřelého, co by mohlo vést k identifikaci pachatele, můžete se obrátit na bohdanečské policisty na čísle 974 566 771 nebo prostřednictvím linky 158.

14. února 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

