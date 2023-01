Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kávovar mu byl málo

BRNO: Zloděj ještě kamion poničil.

Brněnští policisté pátrají zatím po neznámém pachateli, který se v Tuřanech vyřádil na odstaveném kamionu. Zloděj si zřejmě myslel, že v tahači najde peníze a hodnotné věci. Do kamionu se snažil dostat přes zámek, což se mu nepovedl, tak rozbil skleněnou výplň u dveří. Celou kabinu prohledal a poničil, v jedné z přihrádek našel malý kávovar, který si odnesl. To mu přišlo, ale málo, tak přestřihl elektrickou kabeláž a odcizil oba světlomety. Před odchodem kamion ještě posprejoval jak uvnitř v kabině, tak i zvenčí, na devíti místech rozřezal plachtu a ještě poškodil vrypy lak. Odcizením způsobil škodu něco málo přes třicet tisíc korun, za to poškozením způsobil škodu za sto dvacet tisíc korun. V případě dopadení mu hrozí až dva roky vězení.

nprap. Petra Hrůzová, 31. ledna 2023

