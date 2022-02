Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kavárnu navštívil po zavírací době, hledá ho policie.

PŘÍBRAM - Policisté pátrají po muži, který se vloupal o víkendu do kavárny.

Policisté z Příbramska zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a poškození cizí věci, a to proti zatím neznámému pachateli.

Ten v noci, z 18. na 19. února 2022, navštívil jednu z místních kaváren, ale až po zavírací době. Jeho "návštěvu" si majitelka vyčíslila na bezmála šestnáct tisíc korun, nikoliv ale jako tržbu do plusu, nýbrž škodu. Největší způsobil na skleněných dveřích, které rozbil, aby se do prostoru kavárny dostal - ta činila kolem deseti tisíc korun. Pak už bral zboží, které měla majitelka uskladněné ve skříni, kterou také poškodil, aby se jejích útrob dostal. Ze skříně vzal převážně alkohol a různé druhy sirupů. V součtu - i s poškozením skříně - způsobil škodu za bezmála šest tisíc korun.

Kriminalisté provádějí v současné době šetření, které by vedlo k objasnění skutku a zjištění konkrétní osoby, která po zavírací době do kavárny zavítala a způsobila škodu za zhruba šestnáct tisíc korun. Pokud by měl někdo informace, které by mohly policistům pomoci s objasněním skutku, může je sdělit policistům. A to buď na linku 158, nebo na kterémkoliv policejním oddělení.



