Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kavárna přilákala zloděje

České Budějovice - Škodu způsobil především odcizením finanční hotovosti.

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice přijali ve čtvrtek 15. září oznámení o vloupání do jedné kavárny v Českých Budějovicích. Neznámý pachatel vnikl v brzkých ranních hodinách do objektu poté, co otevřel okno díky otevřené ventilaci. Následně se dostal až do provozovny a otevřel násilím pokladnu, kterou přitom poškodil. Poté z ní ukradl finanční hotovost. Odnesl si ještě černou koženou peněženku, svazek klíčů, mobilní telefon a dálkový ovladač. Při vstupu do objektu poškodil navíc garnýž nad oknem. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením způsobil, dosáhla výše bezmála 16 000 korun. Policisté po pachateli intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.po@pcr.cz

16. září 2022

