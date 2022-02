Kauza WSM – další zahájení trestního stíhání

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání jedné osoby z pokračujícího zločinu podvodu dle § 116 k § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku.

Obviněná osoba měla podle našich závěrů v období let 2012 - 2017 podvodně, na bázi tzv. Ponziho schématu, vylákat prostřednictvím společností, které ovládala, finanční prostředky za účelem údajné investice do automatického obchodního systému.



Kriminalisté NCOZ nově identifikovali dalších 320 poškozených, kterým měla být jednáním obviněného způsobena celková škoda ve výši 161.348.704 Kč. Jedná se o další dílčí jednání v trestní věci ohledně skupiny WSM, ve které v současné době již probíhá hlavní líčení u Městského soudu v Praze.



Trestní stíhání probíhá na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.



Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení (zejména těch, které nepodléhají regulaci ČNB), neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

11. února 2022

