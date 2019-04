Kauza Dieselgate

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:



„1) zda Policií ČR či jiným orgánem státní moci ČR prošetřována kauza Dieselgate, tedy skutečnost, že společnost Volkswagen AG při měření emisí účelově podváděla tak, aby její vozy emisním testem prošly, přestože emisní limity jejich vozy nedodržovaly, kdy za tímto účelem VW AG do svých vozů instaloval software, který obcházení emisních limitů umožňoval (v podrobnostech viz např. https://www.safediesel.cz/), a to ať už k takovému prošetřování této kauzy došlo na základě trestního oznámení, nebo na základě skutečností zjištěných z úřední činnosti či jinak.

2) Dále žádám o poskytnutí informace, s jakým výsledkem toto prošetřování případně skončilo nebo v jakém stavu se aktuálně nachází, tedy zda došlo k zahájení trestního stíhání, podání obžaloby, vydání odsuzujícího rozhodnutí, nebo k odložení věci atp. a o poskytnutí sp. zn. takového (takových) řízení.

3) Případně také žádám o poskytnutí konečného rozhodnutí v těchto věcech (např. odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu, odložení věci, usnesení o zastavení trestního stíhání atp.).“



Týž žadatel zaslal žádost totožného znění také dalším útvarům Policie České republiky, konkrétně Národní centrále proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, a dále ji adresoval národní kanceláři Sirene, jejíž úkoly plní odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky, mezinárodní organizaci kriminální policie Interpol a Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), v nichž zastupování České republiky zajišťuje rovněž odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky. Policie České republiky je jedním povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., proto všechny předmětné žádosti spojila a poskytuje žadateli následující informace:



Ad 1) Policie České republiky nevede trestní řízení, které by souviselo s tzv. kauzou „Dieselgate“. Policie České republiky nedisponuje informací o řízení, které by souviselo s tzv. kauzou „Dieselgate“ a bylo vedeno jiným orgánem České republiky.

Ad 2) Viz ad 1).

Ad 3) Viz ad 1).



PhDr. Jiří Vokuš, 15. dubna 2019

vytisknout e-mailem