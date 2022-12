Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Karvinští kriminalisté obvinili muže z loupeže

Karviná - jedenatřicetiletý muž obviněn ze spáchání přečinu pokusu krádeže a zvlášť závažného zločinu loupeže.

Koncem listopadu měl obviněný přelézt oplocení areálu jedné z firem v Karviné a pokusit se odcizit volně odložené jízdní kolo. Při této činnosti byl vyrušen ostrahou objektu a z místa utekl. Místní a osobní znalost karvinských policistů a kriminalistů a vyhodnocování získaných poznatků je dovedla k obviněnému muži.

V rámci prověřování kriminalisté zjistili další informace, které nasvědčovaly tomu, že se mohl dopustit také daleko závažnějšího trestného činu. Ve čtvrtek 7. července 2022 po deváté hodině večer byl v Karviné – Novém Městě na ulici Bohumínské (pod mostem u vedlejší koleje) dvojicí mužů napaden mladík. Obviněný byl aktivnější. Verbální útok s požadavkem vydání ledvinky podpořil fyzickým napadením. Poškozený se aktivně bránil, takže útočníkovi přišel na pomoc druhý z dvojice. Příručního zavazadla se zmocnili a z místa oba útočníci utekli. V této souvislosti se policisté obracejí na veřejnost s žádostí o přispění jakékoli informace, která by vedla ke ztotožnění druhého muže. Své poznatky můžete sdělit přímo kriminalistům na telefonní číslo 974 734 458 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

Obviněný muž se doznal pouze k pokusu krádeže, napadení mladíka popírá. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Kriminalisté současně podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval.

por. Mgr. Daniela Vlčková

odděení tisku

14. 12. 2022

