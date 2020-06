Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kartony cigaret z pultu ukradl

MOSTECKO - Na benzinkách požádal o cigarety a poté je odcizil; Za práci na domku si vzal sám odměnu.

Mostecká policie zahájila stíhání 27letého muže z Bíliny a obvinila ho ze zločinu krádeže. Muž měl ve dvou případech odcizit kartony cigaret. Obviněný je stíhán na svobodě a za zločin, který měl spáchat v době nouzového stavu, mu může soud uložit až osmiletý trest odnětí svobody.

K první krádeži mělo dojít v dubnu na benzinové čerpací stanici v Mostě. Obviněný si tam vzal kávu a sušenky a poté si měl u pultu objednat karton cigaret. V ruce měl sice platební kartu, ale do prodejny již přišel s úmyslem cigarety ukrást. Využil nestřeženého okamžiku, kdy obsluha přešla k pokladně, popadl z pultu karton a z prodejny vyběhl. Kávu a sušenky zanechal na místě. Do jiné prodejny čerpací stanice v Mostě zamířil o deset dnů později. Opět měl kšiltovku na hlavě a roušku na obličeji. Z chladicího boxu si vzal bagetu a kofolu, přišel k pokladně a požádal o karton cigaret. Následně chtěl ještě cigaretové papírky, a když se žena otočila zády k němu, vzal cigarety do ruky a vyběhl z prodejny. Krádež byla ihned oznámena policii na linku 158. Hlídka policistů krátce po činu pátrala v okolí a všimla si na silnici mladíka, který podle oblečení odpovídal popisu hledané podezřelé osoby. Muž hlídce tvrdil, že jde od rodičů na nádraží. Při prohlídce však u něj policisté našli odcizený karton cigaret, který zajistili. Krádežemi obviněný způsobil celkovou škodu ve výši dva tisíce korun.

Z řemeslníka se vyklubal zloděj

Na nepoctivého řemeslníka narazila jedna žena z Litvínovska. Seznámila se s ním náhodně v místě zaměstnání a zjistila, že muž dělá různé řemeslné práce. A protože potřebovala u svého domku udělat nějaké zednické práce, tak ho o ně požádala. Muž na domě pracoval několik dní a žena mu důvěřovala natolik, že ho párkrát nechala v domě samotného. Až pak jednou po jeho odchodu zjistila, že jí zmizely šperky. Muže kontaktovala telefonicky, ale byl již nedostupný. Vyšetřovatel nyní 49letého muže až z Vysočiny obvinil z přečinu krádeže a stíhá ho na svobodě. Odcizené šperky nebyly zajištěny. Ty muž prodal údajně v Praze a neví ani kde přesně. Za krádež mu nyní hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Poškozená vyčíslila způsobenou škodu na částku 60 tisíc korun.

nprap. Ludmila Světláková

Most 25. června 2020

