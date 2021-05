Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kartáčků pronesla vrchovatou tašku

BRNO - VENKOV: Pátráme po ženě zachycené na kamerovém záznamu.

Stále žádanějším zbožím nejen pro zákazníky, ale i pro zloděje jsou zubní kartáčky známé švýcarské značky. Případem z obchodního centra v Modřicích se zabývají od poloviny května rajhradští policisté. Zatím neznámá mladá žena v tamní drogerii mnoho kusů této hygienické ústní pomůcky nenechala. Z regálu vybrala zboží v hodnotě převyšující dvanáct tisíc korun. Kartáčků tak měla plný nákupní košík. Tyto si postupně nenápadně přeskládala do tašky a z prodejny odešla. Podcenila však instalovaný kamerový systém. I díky tomu, že v provozovně neměla na tváři nasazenou žádnou ochranu dýchacích cest, by ji mohl někdo snadno poznat. Dalším výrazným poznávacím znakem je i její tetování. Pokud tedy víte, o koho se jedná, sdělte to prosím policistům na lince 158.

nprap. David Chaloupka, 26. května 2021

