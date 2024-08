Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Karambol na silnici v Tanvaldu zavinila neodbytná vosa

JABLONECKO - Ta vlétla za jízdy do seatu, jehož řidič ztratil kontrolu nad řízením.

Dne 7. srpna kolem 17.30 projížděl 28letý řidič osobního vozidla tovární značky Seat Leon od Lidlu směrem ke kruhovému objezdu na silnici I/14 v Tanvaldu, když mu do auta vlétla vosa. Čím více ji od sebe odháněl, tím útočnější byla, a on se nedokázal dostatečně soustředit na řízení. To mělo za následek, že řidič seatu zezadu naboural do nákladní Tatry a způsobil čtyřicetitisícovou škodu. V autě spolu s ním cestovali ještě dva lidé. Všechny pasažéry seatu po nehodě ošetřila na místě zdravotnická záchranná služba, jejich hospitalizace nebyla nutná. Dechová zkouška u obou řidičů prokázala, že pod vlivem alkoholu nebyli. kolize

9. 8. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje,

