Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kapsáře policisté zadrželi krátce po činu

Karviná - Muž předstíral pomoc, ve skutečnosti seniorce vzal peníze

Ve čtvrtek 24. září kolem poledne 64letá žena šla pro drobný nákup do kiosku poblíž karvinského úřadu práce, s sebou měla bankovku nominální hodnoty 500 korun. Po nákupu si pár drobných dala do tašky a papírové tři stokoruny do kapsy bundy. Žena je pohyblivě omezena a má snížené motorické schopnosti. Při odchodu se jí stala nepříjemná příhoda, žena díky snížené pohyblivosti upadla na zem.

A najednou, kde se vzal, tu se vzal „zachránce“, k paní přispěchal 60letý muž. Pomohl jí zpět na nohy, ale z kapsy bundy jí stačil vzít bankovky. O chvilku později paní zjistila, že nemá peníze a přivolala hlídku městské policie. Strážníci přivolali policisty místního obvodního oddělení a společně během chvilky kapsáře dopadli. Na služebně policisté zjistili, že předmětné peníze důvodně podezřelý ukryl do boty. Peníze zajistili a vrátili okradené ženě.

Ještě týž den 60letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Neobyčejná pomoc starší ženě bude řešena formou zkráceného přípravného řízení.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, zpravodajství 25. září 2020

