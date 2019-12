Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kapsář okradl ženu v autobuse

MOST - Policie varuje před kapsáři v předvánočním shonu.

V ulicích mosteckého okresu se tento měsíc začalo pohybovat více policistů. Důvodem je předvánoční nákupní shon, který každoročně využívají i kapsáři. Toto období je velký lákadlem zejména pro pachatele majetkové trestné činnosti, proto vedení mostecké policie posílilo výkon služby ve městech.

Proti kapsářům vyrazili do mosteckých ulic i mostečtí policisté. Vybrali si centrum města a okolí mosteckých supermarketů, kde se pohybuje větší množství lidí, a kapsáři tyto místa vyhledávají. Policisté denně mezi nakupujícími na mosteckých trzích působí preventivně a oslovují zejména ty osoby, které věnují svoji pozornost spíše nabízenému zboží, než svým příručním zavazadlům. Muži v uniformách jim poradí, jak se chovat, aby se nestaly obětí kapesních zlodějů. Ti navštěvují právě místa, kde se nachází hodně lidí – zastávky MHD, prostředky městské hromadné dopravy, nákupní centra i vánoční trhy, kde využívají tlačenic a nepozornosti lidí. Nemalý úlovek slibují i zaparkovaná vozidla u supermarketů. I tam musí být nakupující obezřetní zejména při ukládání nákupů do zavazadlového prostoru a neměli by si nechávat na sedadlech odložené tašky, kabelky, mobily. Kapsáři totiž pracují rychle, beze svědků a nepozorovaně.

K poslednímu případu krádeže došlo tento týden právě v autobusu jedné městské linky v Mostě. Tam neznámý lapka okradl jednu cestující ženu, kterou připravil o peněženku s finanční hotovostí a různými doklady, aniž by to zaregistrovala.

Most 11. prosince 2019

nprap. Ludmila Světláková

